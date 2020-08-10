Мбаппе заразился коронавирусом

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе коронавирус Футбол

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус.

В настоящий момент 21-летний нападающий находится в расположении национальной команды. Из-за положительного результата теста он не сыграет с Хорватией.

Ранее сообщалось о том, что коронавирус выявлен у Неймара, Мауро Икарди, Анхеля Ди Марии, Леандро Паредеса и еще двух игроков «ПСЖ», имена которых не назывались. В связи с этим проведение матча парижан с «Лансом» 10 сентября находится под вопросом.

Из-за участия в плей-офф Лиги чемпионов «ПСЖ» еще не провел ни одной игры в Лиге 1, где прошло уже два тура.

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