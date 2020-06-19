Защитник ЦСКА Тикнизян: «Зенит» пытался переманить меня, но я отказывался. Повезло, что я не попал в «Смену»

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян рассказал, что в прошлом мог перейти в , но несколько раз отказывался от предложения клуба.

– Ты из Санкт-Петербурга, но футболом начал заниматься не в «Смене». Как так вышло?

– Многие этому удивляются. Туда чуть ли не всех ребят собирали – в каждом году было по три состава. Но я не побоюсь и скажу, что мне повезло, что я не попал на тот момент в ту структуру. Тот отбор футболистов, который у них проходил, не всегда был естественным, скажем так.

Я вообще начинал свой карьерный путь в дворовой команде и нисколько не пожалел, что прошел через это. За то время многое смог понять и приобрести.

– Предложения от «Зенита» были?

– Был интерес и неоднократно, начиная с восьмилетнего возраста. Не хочу себя сейчас как-то превозносить, но все время, что я играл в Питере, «Зенит» пытался переманить меня к себе, но я всячески отказывался.

Во многом благодаря тому, что мой тренер Александр Валерьевич Челпанов проводил со мной индивидуальные беседы и объяснял, что питерский чемпионат на две-три головы слабее московского, и если я буду продолжать так тренироваться и играть, то мне обязательно поступит предложение из Москвы.

В принципе, так и случилось. Это заслуга моего тренера, моих родителей, которые точно так же были согласны во многом с тренером.

– Как появился вариант с ЦСКА?

– На тот момент я играл за «Локомотив» Санкт-Петербург, и мы отобрались на чемпионат России среди юношей 1999 года рождения. У нас в группе был ЦСКА. Я как сейчас помню, что первый матч был с ними и мы проиграли 0:4.

Несмотря на это, скауты ЦСКА связались с моим тренером, а потом и с родителями. С того дня уже и пошли какие-то разговоры и переговоры о том, чтобы я приехал на просмотр в ЦСКА.

– Насколько сложно принималось это решение?

– Буду честен, на тот момент у меня было три предложения: из академии «Краснодара», «Локомотива» и ЦСКА. К счастью, я принял решение в пользу ЦСКА.

Было сложно в тринадцатилетнем возрасте делать такие серьезные шаги. Я осознавал, что я уезжаю от родителей, из зоны комфорта. В своей команде я был капитаном, лидером, а теперь мне предстояло сделать более серьезный шаг, переехать в чужой город, где никого не знаю, с нуля зарабатывать себе какой-то авторитет, репутацию и расти как футболист, как личность.

На тот момент я уже понимал, что только так можно сделать себе светлое будущее, – сказал Тикнизян.

21-летний футболист в этом сезоне провел 6 матчей в . Его статистику смотрите здесь.