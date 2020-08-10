Лига наций. Нидерланды принимают Италию, Беларусь в гостях у Казахстана

Во 2-м туре Лиги наций сборная Италии играет на выезде с Нидерландами, а Беларусь с Казахстаном.
Лига наций
2-й тур
- Дата проведения
- 7 сентября, 17.00, «Орталык Алматы»
- Дата проведения
- 7 сентября, 21.45, «Хипо-Арена»
- Дата проведения
- 7 сентября, 21.45, «Виндзор Парк»
- Дата проведения
- 7 сентября, 21.45, «Нетанья»
- Дата проведения
- 7 сентября, 21.45, «Arena Kombëtare»
- Дата проведения
- 7 сентября, 21.45, «Билино Поле»
- Дата проведения
- 7 сентября, 21.45, «Йохан Кройфф Арена»
- Дата проведения
- 7 сентября, 21.45, «Андрувстадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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