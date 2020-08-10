Лига наций. Нидерланды принимают Италию, Беларусь в гостях у Казахстана

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Во 2-м туре Лиги наций сборная Италии играет на выезде с Нидерландами, а Беларусь с Казахстаном.

Лига наций

2-й тур

Казахстан – Беларусь
Дата проведения
7 сентября, 17.00, «Орталык Алматы»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Австрия – Румыния
Дата проведения
7 сентября, 21.45, «Хипо-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Северная Ирландия – Норвегия
Дата проведения
7 сентября, 21.45, «Виндзор Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Израиль – Словакия
Дата проведения
7 сентября, 21.45, «Нетанья»
превью матча онлайн статистика

 

Албания – Литва
Дата проведения
7 сентября, 21.45, «Arena Kombëtare»
превью матча онлайн статистика

 

Босния и Герцеговина – Польша
Дата проведения
7 сентября, 21.45, «Билино Поле»
превью матча онлайн статистика

 

Нидерланды – Италия
Дата проведения
7 сентября, 21.45, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Чехия – Шотландия
Дата проведения
7 сентября, 21.45, «Андрувстадион»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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