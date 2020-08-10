Лига наций. Нидерланды принимают Италию, Беларусь в гостях у Казахстана

Во 2-м туре Лиги наций сборная Италии играет на выезде с Нидерландами, а Беларусь с Казахстаном.

Лига наций

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги наций

Статистика Лиги наций

Рамос догнал Ди Стефано на «Ди Стефано», Германия никак не может выиграть, у Фарер лучшая серия тысячелетия