Теннисист из России сыграет в полуфинале US Open

В понедельник на US Open матчи четвертого круга выиграли первая и вторая ракетки России Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Медведев (3) обыграл хозяина кортов Фрэнсиса Тиафу, по ходу матча показавшего ему средний палец (6:4, 6:1, 6:0), а Рублев (10) – прошлогоднего полуфиналиста Маттео Берреттини (6), которому тогда проиграл на этой же стадии (4:6, 6:3, 6:3, 6:3).

Теперь Рублев и Медведев сыграют друг с другом (по личным встречам последний ведет 2-0), то есть игрок из России гарантированно поборется на американском «Шлеме» за финал. Последним россиянином в полуфинале такого уровня был Медведев год назад на этом же турнире (в упорных пяти сетах проиграл финал Рафаэлю Надалю).

Последний раз два россиянина играли в четвертьфинале «Шлема» на «Ролан Гаррос»-2007 – это были Николай Давыденко и Игорь Андреев.

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