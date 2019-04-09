«Больше не хочу скрывать то, чем горжусь». Канадская биатлонистка Меган Бэнкс сделала каминг-аут

Канадская биатлонистка Меган Бэнкс призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Какое-то время я скрывала часть самой себя. Больше не хочу тратить физическую и эмоциональную энергию, чтобы скрыть то, чем я горжусь. Итак, начнем: я гей.

Так почему я решила объявить об этом? Что в этом такого? Зачем писать в социальных сетях? Потому что я считаю, что представительство в спорте, искусстве, политике и во всех других областях имеет значение. Я знаю, что мы не живем в обществе, которое одновременно принимает и приветствует все маргинализированные сообщества… Пока.

Я надеюсь, что, продолжая признавать разнообразие как благо, а не как недостаток, каждый сможет решить жить как он сам захочет, при этом к нему будут относиться с добротой и признавать, что каждый человек имеет значение.

У меня большие мечты в биатлоне и я хотела бы сделать все, что в моих силах, чтобы тренироваться и соревноваться на высшем уровне. Необходимая часть этого – заботиться о себе и жить как можно более обыденно.

Мне не нравится навязываться, но я хочу использовать привилегию, которая у меня есть как у спортсмена и образца для подражания, чтобы внести свой вклад, чтобы показать молодым спортсменам, что они могут быть теми, кем они хотят быть без дискриминации.

Я многим обязана всем ребятам (в особенности спортсменам топ-уровня), которые сделали каминг-аут до меня, и я думаю, что важно признать, что все они сломали некоторые препятствия и начали говорить о проблемах. Без этих лидеров мое решение выступить публично, несомненно, было бы более трудным.

Наконец, я хотела бы отметить всю поддержку, которую я получила, когда начала рассказывать людям о том, какая я есть на самом деле. Я получила столько доброты и поддержки от моих друзей, семьи, товарищей по команде. Для меня действительно очень важно знать, что меня любят за то, какая я есть, так что спасибо, ребята!» – написала Бэнкс.

23-летняя Бэнкс – чемпионка мира среди юниоров и призер этапа Кубка IBU. Ее лучший результат на Кубке мира – 25 место в индивидуальной гонке на этапе в Кэнморе в 2019-м.