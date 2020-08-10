«Барселона» не контактировала с Тиаго

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара близок к уходу из клуба.

Испанец хочет покинуть немецкий клуб, однако представители «Барселоны» не связывались с окружением Тиаго. При этом не исключено, что в ближайшие дни ситуация по этому вопросу может измениться, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что руководство каталонского клуба хочет подписать испанца, а новый главный тренер «Барсы» Роналд Куман настаивает на приобретении полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума.

Срок действующего контракта Тиаго с «Баварией» истекает летом 2021 года.

В сезоне-2019/20 испанец провел 24 матча в Бундеслиге и забил 3 мяча.

Тиаго Алькантара – Месси среди полузащитников. Его продвижения мяча и контроль матчей – эстетическое наслаждение