Хамес перешел в «Эвертон» из «Реала». Контракт подписан по схеме «2+1»

«Эвертон» объявил о переходе полузащитника Хамеса Родригеса из «Реала».
Контракт с колумбийцем заключен на два сезона, также у клуба будет опция продления договора на год.
🇨🇴 | It’s official... @jamesdrodriguez is a Blue! 🔵#AlóJames pic.twitter.com/hNDsLvtqtT— Everton (@Everton) September 7, 2020
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 25-30 миллионов евро.
В минувшем сезоне Ла Лиги 29-летний игрок провел за «Реал» 8 матчей и забил один гол. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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