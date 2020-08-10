Хамес перешел в «Эвертон» из «Реала». Контракт подписан по схеме «2+1»

Теги Эвертон премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига трансферы Хамес Родригес Футбол

«Эвертон» объявил о переходе полузащитника Хамеса Родригеса из «Реала».

Контракт с колумбийцем заключен на два сезона, также у клуба будет опция продления договора на год.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 25-30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ла Лиги 29-летний игрок провел за «Реал» 8 матчей и забил один гол. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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