«Вы избиваете ни в чем не повинных людей. Как вам спится?» Хавбек «Слуцка» Козлов обратился к силовикам Беларуси

Полузащитник обратился к белорусским правоохранителям.

«Хотелось бы обратиться к нашим правоохранительным органам: к МВД, армии и другим подразделениям.

Ребята, вы что творите? Вы избиваете ни в чем не повинных людей, которые вышли отстаивать свое слово, свободу слова, свои права. Вы избиваете студентов, детей, наших прекрасных женщин и девушек.

Остановитесь! Что вы делаете? Как вам спится после этого? Как вы смотрите в глаза своим матерям, женам, своим детям? Чему вы их научите? Пожалуйста, остановите насилие!» – приводит слова Козлова Tribuna.com.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко.

ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов. Несанкционированные акции жестко подавляются силовиками.

«Когда смотрел фотографии марша за свободу в Минске, по телу бежали мурашки». Белорусский защитник «Урала» – о протестах и беспокойстве за родных