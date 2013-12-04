«Норильский никель» может уменьшить финансирование ЦСКА

Компания «Норильский никель» может сократить финансирование ЦСКА из-за экологической катастрофы в и последствий пандемии коронавируса .

Об этом рассказал почетный президент лиги ВТБ Сергей Иванов.

«В том числе из-за случившейся экологической аварии, «Норникель» может сократить финансирование ЦСКА. Плюс общая пандемия, из-за этого компания тоже понесла финансовый ущерб. Я не исключаю и даже предполагаю, что «Норникель» может пойти на сокращение бюджета клуба.

Но и у других клубов могут быть сокращения бюджетов, и не только в баскетболе. А что делать? Во всех профессиональных видах спорта», – добавил Иванов.

В сезоне-2019/20 ЦСКА являлся первым клубом в Единой лиге ВТБ по величине бюджета, который составлял 2,862 миллиарда рублей. Из них 1 миллиард рублей «Норильский никель» выплатил в качестве владельца клуба. Также армейцы получили 1,565 миллиарда рублей от группы спонсоров, куда входит горно-металлургическая компания.

Ранее от финансирования ЦСКА отказался «Аэрофлот», по контракту с которым рмейцы получали 4 миллиона долларов в год.

«Площадку забросали файерами, игру остановили, и мы убежали праздновать… Было круто». Лучшие матчи Майка Джеймса