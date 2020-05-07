«МЮ» заинтересован в Виллиане (France Football)

Полузащитник «Челси» Виллиан может продолжить карьеру в , сообщает France Football.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» уже ведет переговоры с 31-летним вингером. Манкунианцы намерены усилить атакующую линию опытным игроком на фоне имеющихся молодых форвардов Антони Марсьяля, Маркуса Рэшфорда и Мэйсона Гринвуда.

Предполагается, что может согласиться на переход, так как переживает, что после возобновления сезона может получить травму в составе и подвергнуть риску возможный уход из клуба.

Срок нынешнего контракта бразильца с «Челси» истекает 30 июня, однако на данный момент стороны не смогли прийти к соглашению относительно продления сотрудничества. Виллиан хочет получить контракт на 3 года, «Челси» готов предложить только на 2 года в связи со своей политикой касательно игроков, которым уже исполнилось 30 лет.