Двукратный призер ОИ Александр Жулин: «Путин – мощнейший политик. Буду двумя руками голосовать за поправки, чтобы он был у власти побольше»

Двукратный призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что поддерживает президента России Владимира Путина и будет голосовать за поправки в Конституцию РФ.

«Наш президент уже около 20 лет у власти. Но я на своем веку успел повидать и Ельцина, и Андропова, и Брежнева. С точки зрения внешней политики работы Путина меня устраивает все!

Это мощнейший политик! У нас нет войны! И у нас сейчас серьезная страна и серьезный президент. Что же касается внутренней политики, то тут можно спорить. Что есть вещи, которые можно было бы подправить. Очень много людей живут за чертой бедности. Это плохо!

Но менять Путина на кого-либо... Я просто не вижу, на кого! Поэтому я буду двумя руками голосовать за поправки, и чтобы Путин был у власти побольше!

Мне при наличии троих дочерей очень важен момент внешней политики. Я вижу, что мы как за каменной стеной! То, что сейчас происходит в этой Америке, сраной Европе, извините за выражение... Анархия! Чистой воды анархия.

Тут можно спорить и говорить! У нас страна очень специфичная. Давайте разрешим нашей стране ношение оружия и посмотрим, что будет. Через полдня полстраны поубивают. Я за то, чтобы Путин был подольше, и, как говорится, дай Бог нам всем здоровья», – сказал Жулин.

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