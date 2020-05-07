«Арминия» вышла в Бундеслигу впервые с сезона-2008/09

не смог обыграть (1:1) в матче 32-го тура второй Бундеслиги.

Таким образом, с 61 очком гарантировала себе место в первой двойке и прямой выход в Бундеслигу, так как отрыв от гамбуржцев составляет семь очков (а у билефельдской команды матч в запасе).

На второе и третье место также претендуют «Штутгарт» и «Хайденхайм» (по 52 очка, но у штутгартцев на матч меньше).

В Германии много клубов с необычными названиями – в честь основателя местного спорта, инженера и даже парохода