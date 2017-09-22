Губернатор Нью-Йорка разрешил проведение US Open. Турнир начнется 31 августа

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что US Open состоится в запланированные сроки – с 31 августа по 13 сентября. Турнир пройдет без болельщиков.

«USTA примет все меры предосторожности, чтобы защитить игроков и работников турнира: жесткое тестирование, дополнительная уборка, дополнительные раздевалки и отдельное проживание и транспорт», – написал Куомо в твиттере.

Календарь на концовку сезона будет опубликован завтра.

Теннис вернется в конце лета: US Open хотят провести, заперев игроков в отеле. Джокович, Надаль и почти все в топ-100 против

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