Губернатор Нью-Йорка разрешил проведение US Open. Турнир начнется 31 августа

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что US Open состоится в запланированные сроки – с 31 августа по 13 сентября. Турнир пройдет без болельщиков.

«USTA примет все меры предосторожности, чтобы защитить игроков и работников турнира: жесткое тестирование, дополнительная уборка, дополнительные раздевалки и отдельное проживание и транспорт», – написал Куомо в твиттере.

Календарь на концовку сезона будет опубликован завтра.

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