Роман Ротенберг: «СКА пять лет в финале конференции, пять лет работает на сборную. У нас 15 олимпийских чемпионов»

Вице-президент ответил на вопрос по поводу введения потолка зарплат в .

«У нас есть всегда план А, всегда есть план Б. Есть вариативность в тактике. Мы готовы к любым поворотам. Для этого мы создавали нашу систему с молодыми игроками, которые готовы взять на себя роли.

Мы начали готовиться, чтобы наши молодые игроки брали на себя более серьезную роль в команде мастеров. Вы видели тройку Марченко – Подколзин – Морозов.

Также неотъемлемая ее часть защитник Галенюк, не хватает одного защитника для пятерки. У нас будут молодые защитники в следующем сезоне, чтобы была пятерка. Эта работа была проведена в течение многих лет.

Всегда, когда затягивается перестройка – это сложно. Есть пример . Они выиграли три Кубка Стэнли, а сейчас не попадают в плей-офф несколько лет подряд. Мы постепенно идем к этим изменениям, смотрим по игрокам, у нас большая служба аналитиков.

Мы собираем всех, смотрим, шерстим, смотрим, кто больше всего подходит нам. У нас свой почерк и своя идентичность.

Пять лет мы в финале конференции, пять лет мы работаем на сборную, у нас 15 олимпийских чемпионов», – заявил Ротенберг в эфире Радио «Зенит».