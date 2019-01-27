Юлия Липницкая: «Жаль, что не получилось рассказать о беременности спокойно и своевременно»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Юлия Липницкая подтвердила информацию о том, что ждет ребенка.

Ранее информация о беременности 22-летней Юлии появилась на канале МитькOFF в «Яндекс.Дзен». Сообщалось, что Липницкая и ее молодой человек Владислав Тарасенко скоро станут родителями.

«Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, и Сергей Полунин.

Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова», – сказала Липницкая.

Юлия Липницкая на Играх в Сочи: тогда ей было всего 15