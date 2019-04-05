Адамс сменил Боттерилла на посту генменеджера «Баффало»

сообщил о смене генерального менеджера.

«Мы освободили Джейсона Боттерилла от его обязанностей в качестве генерального менеджера.

Старший вице-президент по бизнес-управлению Кевин Адамс назначен генеральным менеджером», – сказано в заявлении клуба.

Боттерилл был генеральным менеджером «Баффало» на протяжении трех лет – с мая 2017-го. В период его работы команда не выходила в плей-офф.

Еще в конце мая президент «Сэйбрс» Ким Пегула говорил, что Боттерилл останется на посту генменеджера.

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