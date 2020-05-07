Репортер Football.London: «Тоттенхэм» вновь рассмотрит переход Дзюбы»

Теги Зенит ПСЖ Артем Дзюба премьер-лига Россия премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Тоттенхэм Серж Орье Тома Менье Футбол

Корреспондент Football.London Аласдар Голд высказался о целях «Тоттенхэма» на трансферном рынке.

– Заинтересован ли «Тоттенхэм» в подписании Тома Менье или Артема Дзюбы, у которых сроки контрактов подходят к концу?

– Интерес есть к обоим. Менье уже долгое время является целью «шпор» и составил бы Орье конкуренцию ввиду своей игры в «ПСЖ».

«Тоттенхэм» рассматривал Дзюбу в январе, но не смог осуществить эту сделку. Кандидатуры обоих игроков будут рассматриваться «шпорами» в ближайшие недели, но свободные агенты будут интересовать многие клубы, – заявил Голд.

Опрос

Ура, АПЛ возвращается! Кто выиграет первый топ-матч, «Сити» или «Арсенал»?
2819 голосов
Манчестер Сити
1.40
Уверены в своем выборе?
ФОНБЕТ дает бесплатную ставку 500 ₽ за верный прогноз.
Оставить прогноз
Арсенал
7.25
Уверены в своем выборе?
ФОНБЕТ дает бесплатную ставку 500 ₽ за верный прогноз.
Оставить прогноз
Ничья
5.15
Уверены в своем выборе?
ФОНБЕТ дает бесплатную ставку 500 ₽ за верный прогноз.
Оставить прогноз

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья