Репортер Football.London: «Тоттенхэм» вновь рассмотрит переход Дзюбы»

Корреспондент Football.London Аласдар Голд высказался о целях «Тоттенхэма» на трансферном рынке.

– Заинтересован ли «Тоттенхэм» в подписании или , у которых сроки контрактов подходят к концу?

– Интерес есть к обоим. Менье уже долгое время является целью «шпор» и составил бы Орье конкуренцию ввиду своей игры в .

«Тоттенхэм» рассматривал Дзюбу в январе, но не смог осуществить эту сделку. Кандидатуры обоих игроков будут рассматриваться «шпорами» в ближайшие недели, но свободные агенты будут интересовать многие клубы, – заявил Голд.