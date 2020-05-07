«Тамбову» разрешили проводить домашние матчи на стадионах ЧМ-2018

«Тамбову» и «Оренбургу» разрешили проводить домашние матчи на стадионах, которые не являются для них домашними.

«РФС поддержал ходатайство разрешить «Тамбову» играть домашние матчи на стадионах, где проходили матчи чемпионата мира, а – на стадионах второй категории в своем регионе.

Это связано с тем, что из-за коронавирусной инфекции клубы не смогли провести запланированные работы по реконструкции арен для приведения их в соответствие критериям для игр в РПЛ», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

В текущем сезоне играл на стадионах ЧМ-2018 в Саранске и Нижнем Новгороде. «Оренбург» выступает на арене с вместимостью 7,5 тысячи зрителей, хотя по требованиям Премьер-лиги она должна составлять минимум 10 тысяч мест.