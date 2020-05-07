Защитник сборной Хорватии Вида может перейти в клуб РПЛ (Sporun Dibi)

Теги премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция Сборная Хорватии по футболу возможные трансферы ЧМ-2018 Домагой Вида Футбол

Защитник «Бешикташа» Домагой Вида может сменить клуб.

По информации журналиста Sporun Dibi Левента Умита Эрола, он продолжит карьеру в России. Хорватский футболист покинет стамбульский клуб по окончании сезона.

Вида ранее выступал за киевское «Динамо». После матча с Россией на ЧМ-2018 в интернете появилось видео, где он говорит «Слава Украине», что спровоцировало негативную реакцию игроков сборной РФ.

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