Защитник сборной Хорватии Вида может перейти в клуб РПЛ (Sporun Dibi)

Защитник «Бешикташа» Домагой Вида может сменить клуб.
По информации журналиста Sporun Dibi Левента Умита Эрола, он продолжит карьеру в России. Хорватский футболист покинет стамбульский клуб по окончании сезона.
Вида ранее выступал за киевское «Динамо». После матча с Россией на ЧМ-2018 в интернете появилось видео, где он говорит «Слава Украине», что спровоцировало негативную реакцию игроков сборной РФ.
Извините, но Вида – просто топ
Еще одно видео, где Вида кричит «Слава Украине». Не все так однозначно
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