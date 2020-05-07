Защитник сборной Хорватии Вида может перейти в клуб РПЛ (Sporun Dibi)

Защитник может сменить клуб.

По информации журналиста Sporun Dibi Левента Умита Эрола, он продолжит карьеру в России. Хорватский футболист покинет стамбульский клуб по окончании сезона.

Вида ранее выступал за киевское «Динамо». После матча с Россией на в интернете появилось видео, где он говорит «Слава Украине», что спровоцировало негативную реакцию игроков сборной РФ.

Извините, но Вида – просто топ

Еще одно видео, где Вида кричит «Слава Украине». Не все так однозначно

Что там вокруг Виды? Путевка на море за «Слава Украине» и футболка Хорватии в Раде