Сарри о матче с «Миланом»: «Роналду потерялся после 30 минут игры. Дело в неоптимальной форме»

Главный тренер «Ювентуса» высказался об игре форварда туринцев в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом» (0:0).

«Роналду преуспел в первые тридцать минут матча, а затем потерялся. Это следствие неоптимального физического состояния.

Он был полезен и продуктивен, даже в обороне. По количественным показателям он хорошо себя проявил с точки зрения физики.

Его талант кристально чист. Неважно, располагается ли он на поле на три метра дальше или ближе [от определенной позиции]. Требования были касательно оборонительных действий, а не атакующих», – сказал Сарри.

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