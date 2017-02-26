Хэмилтон намерен встать на одно колено на Гран-при Австрии (Daily Mail)

Пилот намерен продемонстрировать поддержку движению против расизма, сообщают источники Daily Mail, близкие к шестикратному чемпиону мира.

Британец собирается встать на одно колено на стартовом Гран-при сезона. Таким же образом на продолжающиеся протесты в США отреагировали и другие звезды спорта – в частности, футболисты «Челси» и «Ливерпуля».

Жест стал символом солидарности с жертвами расизма и протеста против полицейского произвола после того, как был использован квотербеком Колином Каперником перед матчем НФЛ в 2016 году.

Сезон «Формулы-1» стартует на автодроме в Шпильберге 5 июля.

Хэмилтон – на пике влияния в «Формуле-1». Всего одним гневным постом заставил коллег осудить расистский скандал в США

Весь мир (и особенно спорт) сейчас стоит на колене. Жест Каперника сначала расколол США надвое, а затем стал символом протеста

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