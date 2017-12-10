World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке выплаты 5 млн долларов: если Россия не заплатит штраф к 1 июля, спортсмены потеряют нейтральный флаг

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в отсрочке выплаты штрафа в размере 5 миллионов долларов.

Если российская сторона не заплатит эту сумму до 1 июля, спортсмены могут потерять право выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, кроме того, размер долга увеличится вдвое.

Вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов ранее заявил, что федерация отправляла в World Athletics письмо с просьбой переноса выплаты, отметив, что «это один из вариантов, которые возможны до сих пор».

«Подтверждаем, что получили запрос ВФЛА об отсрочке. Мы ответили, что никаких изменений в санкциях не будет», – сообщила пресс-секретарь World Athletics Николь Джеффри.

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