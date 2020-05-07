Доменико Тедеско: «Спартак» – крупнейший клуб самой большой страны мира. Москва – город мечты»

Главный тренер высказался о работе в России.

– Вы работаете в «Спартаке» с октября. Клуб, который по своей значимости в России сопоставим с «Баварией», был в плохом состоянии в спортивном плане, когда вы пришли. Как бы вы описали свое пребывание в Москве?

– Грандиозно. Москва – город мечты. Вы везде дышите культурой, есть на что посмотреть. Поездки на метро, ​​эти невероятные станции – все это маленькие музеи. И, конечно, будучи итальянцем, для меня важно, что еда здесь фантастическая (смеется). Смесь итальянской и немецкой кухни идеально подходит для меня.

Здесь можно пойти в небольшое бистро, и там будет высочайшее качество. Город также очень чистый. Мне и вправду все нравится. Единственная сложность – это язык. Я впервые столкнулся с языковым барьером, но я уже изучаю русский язык. Это действительно сложно, потому что ни одно слово не имеет связи с языками, на которых я говорю, но я на правильном пути.

– А что касается спортивной составляющей? «Спартак» сейчас на восьмом месте.

– «Спартак» – самый большой клуб в самой большой стране мира. Клуб хочет снова вернуться на вершину и в Лигу чемпионов. Это необходимость для клуба-рекордсмена, – заявил Тедеско.