Андрей Панюков: «Нельзя не признать, что Гитлер был очень сильным политиком. А Сталин привел CCCР к победе в войне»

Форвард рассказал о своем хобби – чтении – и высказался об Иосифе Сталине и Адольфе Гитлере.

– Ты любишь читать книги. Например, про Иосифа Сталина. Что в политике красного вождя тебе нравится?

– Сталин привел Советский Союз к победе в Великой Отечественной войне. Если бы СССР не победил, то никто не знает, что бы было сейчас. Что касается того же ГУЛАГа, то это уже не есть хорошо. Но это история уже.

Для меня основополагающим является то, что Иосиф Сталин сыграл большую роль в победе в войне. Когда к Москве фашисты подходили, Сталин издал приказ «Ни шагу назад» (на самом деле приказ № 227 был подписан летом 1942 года, когда битва за Москву уже завершилась – прим. Sports.ru).

– Знаю о том, что ты прочитал книгу Адольфа Гитлера (книга запрещена в России – прим. Sports.ru). Какие уроки извлек?

– Уроки не извлекал. Нельзя не признать, что он был очень сильным политиком. Но я думаю, что Гитлер был психически нездоров. Он всю жизнь питал ненависть к евреям и другим народам, и в итоге эта ненависть его и сгубила, – сказал Панюков.

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