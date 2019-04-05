«Ак Барс» изучает варианты сокращения бюджета – от 20 до 50%

Президент , также занимающий пост генерального директора в ПАО «Татнефть», поделился мыслями о финансовых аспектах работы казанского клуба.

«Потолок по зарплатам мы поддержали как члены лиги. Сегодня рассматриваем различные варианты оптимизации расходов.

Понятно, что у нас возможностей в этом году поменьше. Изучаем варианты сокращения бюджета от 20 до 50%.

Смотрим на обоснованность затрат, глубину, отдачу», – описал ситуацию функционер.

Зарплатная ведомость клуба в новом сезоне не может превышать потолок, установленный на уровне 900 миллионов рублей. По информации «Бизнес Online», «Ак Барс» тратит на зарплаты хоккеистов 870 миллионов.