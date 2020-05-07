«Никогда не устану быть черным!». Стерлинг опубликовал видео с призывом назначать больше чернокожих на руководящие посты

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Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг выступил с очередным призывом в поддержку чернокожих.

Стерлинг выложил видео с Гари Линекером, Джорданом Хендерсоном, Алексом Окслейд-Чемберленом,  Джейдоном Санчо, Кевином Де Брюйне, Венсаном Компани, Гаэлем Клиши; Давидом Алабой и Люси Бронз.

Спортсмены рассуждают о необходимости искоренения социального и расового неравенства в обществе.

«Я никогда не устану быть черным», – сказал Стерлинг. Ролик озаглавлен хэштегом #TimeForChange (время перемен – прим.).

Завершается видео словами «Нам нужны перемены. И сейчас».

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