«Никогда не устану быть черным!». Стерлинг опубликовал видео с призывом назначать больше чернокожих на руководящие посты

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг выступил с очередным призывом в поддержку чернокожих.
Стерлинг выложил видео с Гари Линекером, Джорданом Хендерсоном, Алексом Окслейд-Чемберленом, Джейдоном Санчо, Кевином Де Брюйне, Венсаном Компани, Гаэлем Клиши; Давидом Алабой и Люси Бронз.
Спортсмены рассуждают о необходимости искоренения социального и расового неравенства в обществе.
«Я никогда не устану быть черным», – сказал Стерлинг. Ролик озаглавлен хэштегом #TimeForChange (время перемен – прим.).
Завершается видео словами «Нам нужны перемены. И сейчас».
#TimeForChange pic.twitter.com/6hieFrFnbB— Raheem Sterling (@sterling7) June 16, 2020