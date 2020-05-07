👑«Бавария» 8-й раз подряд выиграла Бундеслигу

В 32-м туре Бундеслиги победила на выезде (1:0) и досрочно обеспечила себе 1-е место по итогам сезона.

Мюнхенский клуб стал 30-кратным чемпионом Германии, выиграв титул в 8-й раз подряд. «Бавария» – самая титулованная команда страны.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги