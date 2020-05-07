👑«Бавария» 8-й раз подряд выиграла Бундеслигу

В 32-м туре Бундеслиги «Бавария» победила на выезде «Вердер» (1:0) и досрочно обеспечила себе 1-е место по итогам сезона.
Мюнхенский клуб стал 30-кратным чемпионом Германии, выиграв титул в 8-й раз подряд. «Бавария» – самая титулованная команда страны.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.
- Дата проведения
- 16 июня, 21.30, «Везерштадион»
- Гол:
- 0:1 – 43 Левандовски.
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Вердер –
Павленка, Гебре Селассие, Фридль, Велькович (Писарро, 88), Фогт (Лангкамп, 46), Битенкур (Сарджент, 62), Эггештайн, Рашица (Бартельс, 62), Классен (Фюллькруг, 84), Мойсандер, Осако.
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Бавария –
Нойер, Боатенг, Павар, Алаба, Киммих, Гнабри (Люка Эрнандес, 82), Дэвис, Горетцка, Коман, Левандовски, Мюллер.
- Удаление:
- Дэвис (79).