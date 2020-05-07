👑«Бавария» 8-й раз подряд выиграла Бундеслигу

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В 32-м туре Бундеслиги «Бавария» победила на выезде «Вердер» (1:0) и досрочно обеспечила себе 1-е место по итогам сезона.

Мюнхенский клуб стал 30-кратным чемпионом Германии, выиграв титул в 8-й раз подряд. «Бавария» – самая титулованная команда страны.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.

Вердер – Бавария 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
16 июня, 21.30, «Везерштадион»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 43 Левандовски.
ВердерПавленка, Гебре Селассие, Фридль, Велькович (Писарро, 88), Фогт (Лангкамп, 46), Битенкур (Сарджент, 62), Эггештайн, Рашица (Бартельс, 62), Классен (Фюллькруг, 84), Мойсандер, Осако.
БаварияНойер, Боатенг, Павар, Алаба, Киммих, Гнабри (Люка Эрнандес, 82), Дэвис, Горетцка, Коман, Левандовски, Мюллер.
Предупреждения:
Дэвис (19), Эггештайн (56), Лангкамп (88), Киммих (89).
Удаление:
Дэвис (79).

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