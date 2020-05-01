Апелляция «Ман Сити» по поводу исключения из ЛЧ рассмотрена. Решение объявят в июле

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА УЕФА CAS финансовый фэйр-плей Футбол

В Спортивном арбитражном суде (CAS) завершилось рассмотрение апелляции «Манчестер Сити» к УЕФА по поводу исключения из еврокубков.

По итогам слушаний, длившихся с 8 июня, все стороны выразили свою позицию.

Решение по апелляции будет вынесено в первой половине июля, точную дату объявят позднее.

Напомним, что УЕФА исключил «Ман Сити» из еврокубков на два года и назначил клубу штраф в 30 млн евро за нарушения правил финансового фэйр-плей.

В CAS решается судьба «Ман Сити». На кону участие в Лиге чемпионов, 80+ млн ТВ-доходов и проект Пепа

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