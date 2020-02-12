Толиссо интересен «МЮ». «Бавария» хочет 35 млн евро за хавбека

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо может сменить команду по окончании сезона.
В трансфере 25-летнего французского хавбека заинтересован «Манчестер Юнайтед». Английский клуб уже начал общаться с окружением игрока.
Мюнхенцы готовы отпустить Толиссо за 35 миллионов евро, сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси.
Футболист также интересен «Интеру», о чем стало известно еще в марте.
В 2017 году «Бавария» купила Толиссо у «Лиона» за рекордный для себя на тот момент 41 миллион евро.
В этом сезоне игрок забил 1 гол и отдал 2 паса в 13 матчах Бундеслиги.