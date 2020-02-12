Толиссо интересен «МЮ». «Бавария» хочет 35 млн евро за хавбека

Полузащитник «Баварии» может сменить команду по окончании сезона.

В трансфере 25-летнего французского хавбека заинтересован . Английский клуб уже начал общаться с окружением игрока.

Мюнхенцы готовы отпустить Толиссо за 35 миллионов евро, сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси.

Футболист также интересен , о чем стало известно еще в марте.

В 2017 году купила Толиссо у «Лиона» за рекордный для себя на тот момент 41 миллион евро.

В этом сезоне игрок забил 1 гол и отдал 2 паса в 13 матчах Бундеслиги.