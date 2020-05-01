«Зенит» предложил Смольникову контракт по схеме «1+1» (Sport24)

намерен продлить контракт с защитником .

По информации Sport24.ru, петербургский клуб предложил 31-летнему игроку соглашение по схеме «1+1».

Смольников выступает за «Зенит» с 2013 года. В общей сложности он провел 195 матчей в составе питерцев во всех турнирах.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах . Его статистика – здесь.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев так описывал политику клуба по вопросу соглашений с игроками: «Мы не ведем ни с кем переговоры о продлении или заключении новых контрактов до тех пор, пока не выиграем чемпионат России этого сезона».