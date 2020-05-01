Арустамян о Вагнере: «Вероятность возвращения в ЦСКА все еще высока. Остались только подписи в контракте»

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян описал ситуацию с возвращением нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.
«Вероятность возвращения Вагнера в ЦСКА все еще очень высока. По моей информации, остались только подписи в контракте. Вероятно, их отложили на уровне высшего руководства клуба.
До этого буквально все говорило о том, что переход состоится:
1. Вагнер в пятницу расторг контракт с «Коринтианс»;
2. Регулярные конкретные новости (не просто слухи) из Бразилии;
3. Анонс агента;
4. Договоренность Вагнера со своим новым клубом – не будь ее, Вагнер не разрывал бы так резко отношения с «Коринтианс», имея еще действующий контракт и приличную зарплату (так просто не бывает, тем более в нынешнее непредсказуемое время).
Что очевидно точно: трансфер не оформлен не потому, что Вагнера не заявить на оставшиеся восемь туров. В ЦСКА работают суперпрофессиональные люди, чтобы понимать: это было нереально.
Трансфер на паузе на данный момент, это очевидно. Почему? Причины, видимо, крайне веские, но я их все еще не вижу и не знаю. Остается только ждать», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
Ранее появилась информация, согласно которой ЦСКА отложил идею с подписанием Вагнера, так как не сможет заявить его на этот сезон.