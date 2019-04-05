Нэтан Маккиннон: «Панарин должен выиграть «Харт Трофи» в этом году»

Нападающий сообщил, что советовал форварду Артемию Панарину перейти в «Эвеланш» в прошлое межсезонье.

Маккиннон отметил, что предлагал Панарину свое место в бригаде большинства.

«Я знал, что он был свободным агентом, поэтому наблюдал за ситуацией в . Какой потрясающий игрок!

Я наблюдал за ним весь сезон, мы общались. Это действительно хороший парень, так что, возможно, я немного предвзят, но именно поэтому я думаю, что он должен выиграть «Харт» в этом году», – сказал Маккиннон в интервью TSN.

Приз «Харт Трофи» вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ – хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды.

Ландескуг о «Харт Трофи»: «Маккиннон должен получить его. Он заслужил это еще 2 года назад»