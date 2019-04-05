Экс-форвард «Барыса» Боченски стал мэром города в США

Бывший нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Брэндон Боченски стал мэром города Гранд-Форкс (Северная Дакота, США).
За Боченски проголосовали 49,62% избирателей, действующий мэр города Майк Браун набрал 31,81% голосов.
«Когда работаешь над этим в течение пяти месяцев, ты должен быть в восторге от такого результата. Я думаю, город был готов к переменам», – сказал Боченски.
Боченски – уроженец США. Он выступал в НХЛ за «Оттаву», «Чикаго», «Бостон», «Анахайм», «Нэшвилл» и «Тампу». В 2010 году он перешел в «Барыс». Всего американец провел 455 матчей в КХЛ в составе клуба, набрав 444 (179+265) очка.
В 2014 году Боченски принял гражданство Казахстана.