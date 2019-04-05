Платежка «Автомобилиста» – 817 млн рублей. Зарплата Голышева – 70 млн («Бизнес Online»)

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«Бизнес Online» оценил размер платежной ведомости «Автомобилиста», приведя данные по зарплате игроков. 

В итоге общая платежная ведомость клуба на текущий момент составляет 817 млн рублей. Размер потолка зарплат в КХЛ – 900 млн рублей. 

Самый высокооплачиваемый игрок клуба – вратарь Якуб Коварж. Его зарплата составляет 90 млн рублей в год.

Вратари: Якуб Коварж (90 млн), Леонид Фомин (4 млн);

Защитники: Захар Арзамасцев (50 млн), Алексей Василевский (45 млн), Чей Геноуэй (38 млн), Максим Березин (35 млн), Денис Бодров (30 млн), Михаил Мамкин (25 млн), Сергей ЗборовскийНиколай Тимашов (оба – по 10 млн), Александр Щемеров (8 млн);

НападающиеАнатолий Голышев (70 млн), Брукс Мэйсек (65 млн), Питер Холланд (60 млн), Дэн Секстон (45 млн), Станислав БочаровАлексей Макеев (оба – по 40 млн), Джефф Плэтт (35 млн), Георгий Белоусов (30 млн), Павел Куликов (25 млн), Вячеслав Литовченко (22 млн), Евгений Мозер (20 млн), Андрей Обидин (12 млн), Степан Хрипунов (8 млн).

Дацюк отыграет 1 сезон в «Автомобилисте» за 13 млн рублей. Затем он станет генменеджером клуба (Игорь Жуков)

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