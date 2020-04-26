Антон Шунин: «Аршавин – самый талантливый футболист в истории России. Он мог добиться большего, если бы уехал раньше»

Вратарь поделился мыслями о развитии российских футболистов.

– В декабре прошлого года вы посетили церемонию «Золотого мяча». Какие остались впечатления?

– Когда руководители клуба позвонили и сказали, что нас приглашают туда, первая мысль была: «Через несколько дней важная игра с «Зенитом», нужно готовиться». Но сомнений в поездке в Париж не было. Такие мероприятия пропускать нельзя.

– Каково было находиться рядом с такими звездами, как Килиан Мбаппе, ?

– Мы познакомились с Алиссоном, сфотографировались. На церемонии собрались лучшие футболисты мира, известные агенты и руководители клубов. Это непередаваемые эмоции.

В Париже я сам себе задал вопрос: почему российские игроки не попадают сюда? Почему я, например, не могу претендовать на трофей Льва Яшина? Мой ответ – причина в потерянном времени.

Когда я начинал заниматься футболом, не было спортивных школ, нормальных полей. Мы тренировались в манеже, в котором долгое время работал рынок. Не было условий, тренеров вратарей. Из-за этих факторов ты теряешь время и оказываешься неготовым к переезду в Европу. А времени, чтобы проявить себя, у игрока очень мало.

В Европе ребята уже в 18 лет получают приглашения от топ-клубов, начинают играть за сборные. У нас в этом возрасте футболисты еще редко раскрываются. Тем более в Европе отдают предпочтение своим, особенно вратарям, а иностранец должен быть на голову или две сильнее.

Сейчас ситуация с инфраструктурой улучшилась. Надеюсь, у нас появится больше талантливых ребят, которые будут уезжать за границу в хорошие клубы. И чем раньше – тем лучше.

Я считаю Аршавина самым талантливым футболистом в истории России, но, думаю, он мог бы добиться еще большего, если бы уехал раньше. Хотя у него и так была карьера топ-уровня.

Головин тоже правильно сделал, перейдя в «Монако». Уверен, это только начало, и он окажется в еще более сильной команде, – высказался Шунин.