Дибала хочет зарабатывать в «Юве» 15 млн евро в год. В Серии А только Роналду платят больше

«Ювентус» и нападающий Пауло Дибала продолжают переговоры о продлении контракта.
На данный момент между сторонами есть разногласия в вопросе финансовых условий договора.
26-летний форвард хочет зарабатывать 15 миллионов евро в год – больше в Серии А получает только его одноклубник Криштиану Роналду (31 млн).
Сейчас аргентинец получает в «Юве» 7,3 млн – это пятый показатель в клубе после Гонсало Игуаина, Миралема Пьянича (по 7,5 млн), Маттейса де Лигта (8 млн) и Роналду.
Руководство «бьянконери» хочет договориться с Дибалой о зарплате в размере 11-12 миллионов евро.