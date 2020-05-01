Дибала хочет зарабатывать в «Юве» 15 млн евро в год. В Серии А только Роналду платят больше

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Пауло Дибала деньги Футбол

«Ювентус» и нападающий Пауло Дибала продолжают переговоры о продлении контракта.

На данный момент между сторонами есть разногласия в вопросе финансовых условий договора.

26-летний форвард хочет зарабатывать 15 миллионов евро в год – больше в Серии А получает только его одноклубник Криштиану Роналду (31 млн).

Сейчас аргентинец получает в «Юве» 7,3 млн – это пятый показатель в клубе после Гонсало Игуаина, Миралема Пьянича (по 7,5 млн), Маттейса де Лигта (8 млн) и Роналду.

Руководство «бьянконери» хочет договориться с Дибалой о зарплате в размере 11-12 миллионов евро.

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