Коштинья: «Роналду невозможно не любить – если только вы не завидуете»

Бывший полузащитник сборной Португалии Коштинья рассказал, что его восхищает в нападающем .

«В , когда игроки били по воротам на тренировке, Роналду промахивался один раз за 20 ударов. Большинство остальных промахивались в шести случаях из десяти.

Когда Роналду промахивался, все начинали подшучивать над ним, и это его очень расстраивало. После этого он брал сетку мячей и сам бил по воротам. Он хотел, чтобы залетело 20 из 20. Сколько еще игроков способны на такое?

Это говорит о его характере. Он не позволяет себе даже один промах. Это очень важно. Люди видят, как он расстраивается на поле из-за плохой передачи или неудачного удара по воротам, но они неправильно понимают его. Просто у него такой характер.

Я даже как-то спросил у Моуринью после тренировки: «Что с Роналду?». Он сказал, что его нужно оставить и что он будет готов. Настолько он сконцентрирован на своем деле, что не приемлет даже один промах, особенно когда над этим начинают шутить. Выдающийся человек и футболист.

Роналду усердно работает. Он не сидит и не ждет, что все само придет к нему в руки. Он ищет возможности стать сильнее. Когда он слышит, как кто-то говорит, что в другой команде есть кто-то лучше него, он стремится продемонстрировать, кто на самом деле лучший.

Роналду невозможно не любить – если только вы не завидуете. Он скромный парень, и я рад всем его успехам. Я видел, как он работал над тем, чтобы стать лучшим, и как португалец я горжусь этим», – сказал Коштинья.