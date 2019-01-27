Евгений Плющенко: «Мы все – граждане Российской Федерации – должны проголосовать насчет поправок в конституцию»

Двукратный олимпийский чемпион призвал граждан России принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля.

«Я собираюсь поучаствовать. Это очень важно. У нас скоро пройдут ролики, мы как раз сделали социальную программу в поддержку поправок в Конституцию.

Очень много сделано правильных поправок, и мне кажется, что мы все – граждане Российской Федерации – должны проголосовать насчет поправок.

Голосовать пойду обязательно», – сказал Плющенко.

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