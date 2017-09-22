Федерер перенес еще одну операцию на колене и не сыграет до 2021-го

Четвертая ракетка мира перенес еще одну операцию на колене.

«Несколько недель назад из-за проблем с восстановлением после первой операции мне пришлось перенести дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене. Сейчас, как и перед сезоном-2017, я планирую взять необходимую паузу, чтобы на 100% подготовиться и играть на самом высоком уровне. Я буду очень скучать по болельщикам и туру и буду ждать возвращения в начале сезона-2021», – написал швейцарец в твиттере.

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