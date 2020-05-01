«Боруссия» потребует 115 млн фунтов за Санчо. «МЮ» не хочет столько платить

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

Дортмундская «Боруссия» запросит крупную сумму у клубов, желающих подписать вингера Джейдона Санчо.

Немецкий клуб хочет получить 115 млн фунтов за 20-летнего игрока, сообщает The Telegraph.

Фаворитом в борьбе за англичанина считается «Манчестер Юнайтед», но манкунианцы опасаются выплачивать такую крупную сумму в нынешней ситуации.

В «МЮ» определятся с трансферными планами только после возобновления сезона АПЛ, когда станет ясно, какие игроки есть в распоряжении клуба.

Ранее сообщалось, что Санчо также интересен «Реалу».

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