«Боруссия» потребует 115 млн фунтов за Санчо. «МЮ» не хочет столько платить

Дортмундская «Боруссия» запросит крупную сумму у клубов, желающих подписать вингера Джейдона Санчо.
Немецкий клуб хочет получить 115 млн фунтов за 20-летнего игрока, сообщает The Telegraph.
Фаворитом в борьбе за англичанина считается «Манчестер Юнайтед», но манкунианцы опасаются выплачивать такую крупную сумму в нынешней ситуации.
В «МЮ» определятся с трансферными планами только после возобновления сезона АПЛ, когда станет ясно, какие игроки есть в распоряжении клуба.
Ранее сообщалось, что Санчо также интересен «Реалу».