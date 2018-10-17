Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух поединков в 2021 году

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что британские чемпионы по боксу Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении двух боев в следующем году.

«Нам удалось добиться серьезного прогресса. Нам еще многое предстоит преодолеть. Мы ищем места и даты проведения боев.

Джошуа и Фьюри согласны с финансовыми условиями боев. Мы еще не подписали контракты, потому что есть вещи, которые нужно проработать.

Это самый большой бой в истории британского бокса. В нашем поколении никогда не будет такого громкого поединка», – сказал Хирн.

В декабре 2019-го Джошуа победил Энди Руиса единогласным решением судей и вернул титулы WBA Super, IBF, IBO и WBO.

Фьюри в феврале 2020-го победил Деонтея Уайлдера и стал обладателем пояса по версии WBC.

Тайсон Фьюри: «Хочу избить в этом году нескольких бомжей – Джошуа, Уайлдера и Уайта»

Энтони Джошуа: «У Фьюри есть то, чего я хочу – титул чемпиона мира»