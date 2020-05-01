«Майнц» ответил фанату, отменившему абонемент из-за преобладания темнокожих игроков: «У нас нет никаких сожалений»

Болельщик отменил свое членство в клубе, объяснив это преобладанием темнокожих футболистов в команде.

«Уже несколько месяцев я не могу идентифицировать себя с клубом, потому что у меня впечатление, что я на Кубке Африки, а не на немецкой Бундеслиге. Знаю, что сейчас начнется, но я ни в коем случае не расист. Но это перебор.

В последние недели в стартовом составе было девять чернокожих футболистов, а немецким талантам предоставляют все меньше и меньше шансов. Это уже не тот клуб, который был дорог моему сердцу все эти годы», – объяснил свое решение болельщик.

«Майнц» на своем официальном сайте ответил этому человеку.

«Обычно мы с сожалением узнаем о том, что кто-то хочет отменить свой абонемент, и отчаянно боремся за каждого нашего члена, но в этом случае никаких сожалений нет.

Расизм проявляется тогда, когда распространяются мысли о нем – не только тогда, когда кто-то называет себя расистом – это как раз происходит не очень часто.

И да, вы правы: вы не можете отождествлять себя с нашим клубом. Для нас цвет кожи и любая другая черта не играют никакой роли. Для нас важно, чтобы человек оставался человеком и разделял наши ценности. Таким людям рады в нашем сообществе.

Мы приветствуем ваш отказ от членства, потому что указанные вами причины не соответствуют ценностям, на которых базируется наш клуб», – говорится в заявлении «Майнца».