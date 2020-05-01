«В исполкоме РФС все москвичи, кроме Дюкова». Орлов о словах Федуна про решения в пользу «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова владельца «Спартака» по поводу решения исполкома провести полуфинал Олимп Кубка России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Федун заявил: «Зенит» – тяжеловес в футболе, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова поставить».

– Не считаете, что, возможно, справедливее было бы определить хозяина встречи путем жеребьевки?

– Тогда был бы создан прецедент... Вопрос-то в другом. Считаю, Александр Валерьевич Дюков поступил в этой ситуации очень благородно. Он не голосовал! Я не понял слов Леонида Арнольдовича про то, что все решения продавливаются в пользу .

– Почему?

– Вообще-то в исполкоме сидят все москвичи, кроме Дюкова (смеется). Зачем же он так о них неуважительно? Что они, получается, все работают в «Газпроме»? Ну это же не так!

Я понимаю эмоции Федуна. «Спартак» сейчас на 8-м месте в чемпионате. Кубок – шанс взять титул. Федун, конечно, переживает за свою команду, много для нее делает. Но все-таки, считаю, надо быть благороднее.

Логика была на стороне питерцев. «Спартак» только один матч провел на выезде, а «Зенит» – два.

Да, конечно, в регламенте допущена ошибка – недоработка... Но все-таки благородство Дюкова в данном случае подкупает. Он дал оценку словам Федуна, сказал, что они на грани. Однако не станет обращаться в комитет по этике.

– А как быть с фразой Федуна про судью Вилкова?

– Да это же старая история. Команда проигрывает – виноват судья (смеется). Правда, раньше так говорил тренер, а теперь вот президент...

Но я помню принципиальнейший матч «Спартак» – «Зенит» в Москве. Комбаров сыграл в своей штрафной рукой. Ну это же пенальти? Однако арбитр не отреагировал.

Да хватало моментов, когда судьи принимали решения в пользу «Спартака». Зачем все это вспоминать, ворошить? Негоже осуждать так Вилкова. Он ведь старался. Его ошибки? А у кого их не было?

Такое ощущение, что Леонид Арнольдович ищет какое-то оправдание перед общественностью, перед самим собой, – сказал Орлов.

Кубковый «Зенит» – «Спартак» отдали Питеру. Федун в ярости: говорит, решение продавил «Зенит»

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