Гендиректор «Зенита» о словах Федуна о Вилкове: «Мы с судьями не работаем и их не назначаем»

Генеральный директор прокомментировал слова владельца «Спартака» по поводу решения исполкома провести полуфинал Олимп Кубка России в Санкт-Петербурге.

Федун заявил: «Зенит» – тяжеловес в футболе, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова поставить».

– Слова Федуна о назначении Вилкова на матч вас не задевают?

– Мы с судьями не работаем и их не назначаем, поэтому эти слова оставляю на совести Федуна.

Подавать мы ничего не будем. Будем считать, что это все было сказано в горячности.

– Что думаете о жребии?

– Если бы ЦСКА обыграл «Спартак, то был бы жребий.

– Не остался ли у вас осадок после слов Федуна?

– Околофутбольные темы могут привлекать внимание. Но я надеюсь, главной темой будет сама игра, а не то, что вокруг.

Наши матчи со «Спартаком» всегда принципиальны. Полуфинал Кубка – это особенная игра. Будет боевая игра! – сказал Медведев.

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