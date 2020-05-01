Гендиректор «Зенита» о словах Федуна о Вилкове: «Мы с судьями не работаем и их не назначаем»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Олимп Кубок России судьи Александр Медведев Михаил Вилков Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу решения исполкома РФС провести полуфинал Олимп Кубка России в Санкт-Петербурге.

Федун заявил: «Зенит» – тяжеловес в футболе, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова поставить».

– Слова Федуна о назначении Вилкова на матч вас не задевают?

– Мы с судьями не работаем и их не назначаем, поэтому эти слова оставляю на совести Федуна.

Подавать мы ничего не будем. Будем считать, что это все было сказано в горячности.

– Что думаете о жребии?

– Если бы ЦСКА обыграл «Спартак, то был бы жребий.

– Не остался ли у вас осадок после слов Федуна?

– Околофутбольные темы могут привлекать внимание. Но я надеюсь, главной темой будет сама игра, а не то, что вокруг.

Наши матчи со «Спартаком» всегда принципиальны. Полуфинал Кубка – это особенная игра. Будет боевая игра! – сказал Медведев.

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