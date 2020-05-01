Гендиректор «Зенита» о словах Федуна о Вилкове: «Мы с судьями не работаем и их не назначаем»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу решения исполкома РФС провести полуфинал Олимп Кубка России в Санкт-Петербурге.
Федун заявил: «Зенит» – тяжеловес в футболе, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова поставить».
– Слова Федуна о назначении Вилкова на матч вас не задевают?
– Мы с судьями не работаем и их не назначаем, поэтому эти слова оставляю на совести Федуна.
Подавать мы ничего не будем. Будем считать, что это все было сказано в горячности.
– Что думаете о жребии?
– Если бы ЦСКА обыграл «Спартак, то был бы жребий.
– Не остался ли у вас осадок после слов Федуна?
– Околофутбольные темы могут привлекать внимание. Но я надеюсь, главной темой будет сама игра, а не то, что вокруг.
Наши матчи со «Спартаком» всегда принципиальны. Полуфинал Кубка – это особенная игра. Будет боевая игра! – сказал Медведев.
Кубковый «Зенит» – «Спартак» отдали Питеру. Федун в ярости: говорит, решение продавил «Зенит»