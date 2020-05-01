«Локо» требует за Смолова 8 млн евро. «Сельта» предлагает 6,5 млн и бонусы

Журналист Сергей Егоров прокомментировал информацию о намерении «Сельты» выкупить у «Локомотива» нападающего .

и «Локо» пока не ведут прямых переговоров о трансфере форварда Федора Смолова, это, скорее, вопрос консультаций. Клубы обсуждают трансфер без обмена бумагами.

«Локо» хочет за Федора 8 миллионов евро, «Сельта» готова дать 6,5 млн плюс бонусы, которые суммарно доведут цифру до 8 миллионов.

Но есть текущие вопросы – «Сельте» необходимо остаться в элитной испанской лиге, продлить контракт с тренером и получить определенность по финансам на следующий сезон.

Пока на повестке дня вопрос о продлении аренды Федора до конца текущего сезона», – сообщил Егоров.

Чемпионат Ла Лиги возобновится на этой неделе. После 27 туров «Сельта», которую возглавляет тренер Оскар Гарсия, занимает 17-е место, имея лишь на 1 очко больше, чем идущая в зоне вылета «Мальорка».