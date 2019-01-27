«Это было хорошо! Равняюсь на тебя в том, как нужно справляться с хейтом». Медведева поддержала Риппона и отписалась от Ягудина

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Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в инстаграме поддержали американского фигуриста Адама Риппона.

Ранее Риппон сообщил, что пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал в своем инстаграме эту новость, написав: «Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли».

На следующий день Ягудин извинился за свой пост в адрес Риппона, назвав свои слова резкими, а сообщение – глупым. Риппон заявил, что не принимает извинения Ягудина. «Он может засунуть их себе в задницу вместе с гомофобией и олимпийским золотом», – сказал американец. 

Медведева и Туктамышева поставили лайк под постом Адама Риппона. 

«Это было хорошо! Равняюсь на тебя в том, как нужно справляться с хейтом», – написала Евгения. 

Пост Риппона также поддержали россияне Дмитрий Алиев и Игорь Еременко. 

Кроме того, болельщики в твиттере отметили, что Медведева отписалась от Ягудина в инстаграме после его поста о Риппоне. 

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