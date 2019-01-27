Российские фигуристки и в инстаграме поддержали американского фигуриста .

Ранее Риппон сообщил, что пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам. Олимпийский чемпион прокомментировал в своем инстаграме эту новость, написав: «Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли».

На следующий день Ягудин извинился за свой пост в адрес Риппона, назвав свои слова резкими, а сообщение – глупым. Риппон заявил, что не принимает извинения Ягудина. «Он может засунуть их себе в задницу вместе с гомофобией и олимпийским золотом», – сказал американец.

Медведева и Туктамышева поставили лайк под постом Адама Риппона.

«Это было хорошо! Равняюсь на тебя в том, как нужно справляться с хейтом», – написала Евгения.

Пост Риппона также поддержали россияне Дмитрий Алиев и Игорь Еременко.

Кроме того, болельщики в твиттере отметили, что Медведева отписалась от Ягудина в инстаграме после его поста о Риппоне.