Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в инстаграме поддержали американского фигуриста Адама Риппона.
Ранее Риппон сообщил, что пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал в своем инстаграме эту новость, написав: «Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли».
На следующий день Ягудин извинился за свой пост в адрес Риппона, назвав свои слова резкими, а сообщение – глупым. Риппон заявил, что не принимает извинения Ягудина. «Он может засунуть их себе в задницу вместе с гомофобией и олимпийским золотом», – сказал американец.
Медведева и Туктамышева поставили лайк под постом Адама Риппона.
«Это было хорошо! Равняюсь на тебя в том, как нужно справляться с хейтом», – написала Евгения.
Пост Риппона также поддержали россияне Дмитрий Алиев и Игорь Еременко.
Кроме того, болельщики в твиттере отметили, что Медведева отписалась от Ягудина в инстаграме после его поста о Риппоне.