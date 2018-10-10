Законопроект о продаже пива на стадионах вернется в Госдуму с поправками от правительства не позднее следующей недели

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поддержал идею продажи пива на стадионах.
– Наверняка клубам было бы проще привлекать спонсоров, если бы на российских стадионах разрешили продавать пиво…
– Согласен. И надеюсь, что в ближайшее время во втором чтении Дума примет закон о торговле пивом на стадионах.
В наше сложное время это должно оказать неоценимую поддержку профессиональному спорту. И часть доходов от продажи пива пойдет на поддержку детско-юношеского спорта.
Другое дело, что моментального эффекта ждать не приходится. Ведь зрителей еще долго на арены пускать не будут. Мы слишком далеки от окончательной победы над пандемией.
– Когда состоится второе чтение по «пивному» закону?
– Сейчас идет согласование поправок, внесенных правительством и различными департаментами. Самое позднее – на следующей неделе мы получим обратно доработанный законопроект, – сказал Свищев.
Ранее Свищев заявлял: «Нас поддержали другие игровые виды спорта – хоккей, баскетбол, волейбол, регби и другие. Речь идет не только о продаже пива на футболе».
🍺Депутаты ЛДПР хотят вернуть пиво на стадионы. Наш футбол – за, Минздрав и РПЦ – против