Цорн о трансферах: «Спартак» укомплектован на 95%. Ищем правого и левого защитников»

Генеральный директор в интервью рассказал о трансферных целях клуба.

– Какие позиции требуют усиления?

– В прошлом году мы провели большую селекционную работу, команда процентов на 95 укомплектована, потихоньку сыгрывается. Сейчас выкупили у «Крыльев» Соболева – теперь в составе есть нападающие разных габаритов и функционала.

Рассматриваем варианты по еще двум позициям: правый и левый защитники – на случай, если не получится закрыть эту позицию из внутренних ресурсов. Справа конкурируют Коля Рассказов и – у него хорошие показатели, несмотря на возраст. Но все равно ищем.

И в академии, и в «Спартаке-2» не так много футболистов, действующих на краях. Но мы должны посмотреть, сможем ли закрыть вопрос своими силами или нет…

– Учитывая новую формулу лимита «8+17» и то, что межсезонья фактически не будет, больше работаете на зарубежном рынке или на внутреннем? Есть ли уже какие-то устойчивые контакты с кандидатами на озвученные позиции или их представителями?

– Пандемия и связанные с нею события не облегчают работу. Но мы готовились заранее – уже в марте понимали, на какие места нужны новички.

Поиск, как ни банально звучит, ведется постоянно – и сейчас не стопорится. У нас есть понимание как по поводу иностранцев, так и россиян, которые интересны «Спартаку».

Контакты тоже никогда не прекращаются. Реализуемы ли эти варианты или нет, будем ли мы по ним действовать… Окончательные решения пока не приняты.

– Тогда назовите примерные сроки, когда окончательно определитесь? Ждать ли новостей уже в июне?

– Тяжело спрогнозировать, потому что все зависит не только от переговорного процесса, но и от финансового положения клуба. Коронавирус и матчи без зрителей все-таки сыграют отрицательную роль.

Мы должны иметь бюджет на реализацию потенциальных сделок, а ведь «Спартак» ждут определенные финансовые потери. И другой вопрос – сможем ли договориться с нужными футболистами? Словом, не могу назвать точные сроки, но работа, повторю, идет, – ответил Цорн.