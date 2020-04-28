«Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» выступали за рестарт РПЛ со зрителями. РФС работает над этим вариантом

Стало известно, что несколько клубов выступали за возобновление чемпионата со зрителями.

Как сообщает «Чемпионат», на недавнем исполкоме РФС за такой вариант высказывались , , , и другие клубы.

Отмечается, что РФС работает над этим предложением. Однако, по информации источника, матчи первого тура после возобновления чемпионата болельщики посетить не смогут.

Окончательное решение по этому вопросу остается за правительством России и Роспотребнадзором.

Напомним, что возобновление РПЛ запланировано на 21 июня. Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что все игры после возобновления чемпионата пройдут при пустых трибунах.

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