Алан Дзагоев: «Всегда говорил, что готов уехать в Европу, но официальных предложений не было»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о том, почему российские футболисты не уезжают в европейские чемпионаты.

– Как ты думаешь, почему россияне так неохотно уезжают из ЦСКА в Европу? За последние лет десять – только Головин. При том, что игроками ЦСКА интересуются часто, но до перехода дело не доходит.

– Знаю, что Чаловым интересовались в Англии. Видимо, не договорились.

По себе же могу сказать, что ни одного официального предложения никогда не было. Какие-то слухи – да, но до дела так и не дошло. Я всегда говорил, что готов уехать в Европу.

Думаю, тот же Ильзат или Ваня Обляков тоже с радостью уехали бы в сильный чемпионат, в команду с высокими задачами. Но все зависит от предложения – хотят ли нас видеть в клубах Европы или нет.

– Есть ли в ЦСКА молодой футболист, который сейчас готов играть в Европе?

– Учитывая, как мы провели Лигу Европы, ответить сложно (смеется). Но если серьезно, то у Ахметова и Облякова хорошие данные. Надеюсь, в будущем они окажутся в Европе.

Чалов хорош, когда он в форме, – не зря же по нему официальное предложение было. Что-то увидели и посчитали, что он готов, – сказал Дзагоев.